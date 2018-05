In moto dalla Marsica a Londra allo scoperta di borghi storici e paesaggi mozzafiato

Avezzano. Centauri marsicani alla conquista dell’Europa. Sono partiti dalla Marsica alla volta di Londra attraversando Francia e Germania. La spedizione di sette appassionati in sella alle loro moto classiche della Triumph, è partita da Avezzano ed è andata avanti per 10 giorni. I sette motociclisti sono partiti da Londra e hanno percorso la Valle del Verdon, in Francia, attraversato la via del Moet&Chandon fino a Calè. Da lì poi si sono imbarcati per la Gran Bretagna alla volta di Londra per fare tappa nello storico locale dell’Ace Cafe punto di ritrovo per motociclisti provenienti da tutto il mondo. Al ritorno il nutrito gruppo di centauri marsicani hanno attraversato il Belgio per fermarsi al circuito di Spa e in Germania nel circuito Nürburgring dove ogni mese dell’anno arrivano centinaia di motociclisti da tutta Europa e non solo. Prima di rientrare in Abruzzo, inoltre, hanno poi guidato nell’incantato paesaggio del passo dello Stelvio per qualche foto mozzafiato e un brivido in più.