Collelongo. Tutto pronto a Collelongo per la festa del primo maggio. Questa mattina alle 12, in piazza Ara dei Santi a Collelongo, si terrà una tavola rotonda con il sindaco Rosanna Salucci, l’avvocato Salvatore Braghini, l’imprenditore Gianluca Nappo, e il segretario della Uil Fpl, Antonio Ginnetti. Modera Gioia Chiostri. Dopo il dibattito seguirà un pranzo in piazza per tutti con penne all’arrabbiata, salsicce alla brace, acqua e vino.