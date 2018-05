Progetti per Caregiver familiari, il Comune di Avezzano cerca partner per ottenere i finanziamenti

Avezzano. Gli assessori Leonardo Casciere e Rocco di Micco, rispettivamente con delega alle Politiche sociali e alle Politiche europee, rendono noto che il Settore III (Ambito distrettuale Sociale n.3) ha pubblicato un bando pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a un’Associazione temporanea di scopo, con l’Ambito distrettuale n.3, per poter partecipare insieme al Comune di Avezzano, alla selezione per il finanziamento di progetti a sostegno dei Caregiver familiari, cioè di coloro che si prendono cura di un familiare malato e/o disabile.

Le domande, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno pervenire in apposito plico chiuso con la dicitura: “Settore sociale- manifestazione d’interesse a partecipare quale partner privato all’avviso pubblico della Regione Abruzzo emanato l’11/04/2018”, entro e non oltre le 14 di giovedì 3 maggio, al Comune di Avezzano, ufficio protocollo, piazza della Repubblica, numero 8. I documenti possono anche essere inviati con la posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.avezzano.aq@postecert.it, riportando nell’oggetto della mail la dicitura come sopra. I soggetti considerati ammissibili, ai sensi dell’avviso pubblico regionale, a presentare la domanda formale di partecipazione al Partenariato, sono: associazioni di Promozione sociale regolarmente iscritte all’apposito bando regionale, cooperative sociali regolarmente iscritte all’apposito albo regionale, organizzazioni no profit e altri soggetti del terzo settore, organismi di formazione, accreditati ai sensi della D.G.R. numero 7 del 17/01/2018.