Torna in scena la compagnia teatrale “Je Concentraménte” con “Chi nen è pàzze nen ce je volème”

Avezzano. Torna in scena la compagnia teatrale “ Je Concentraménte” con una nuova inedita commedia scritta e diretta da Raffaele Donatelli. La compagnia teatrale è nata all’interno dell’Associazione Culturale parrocchia Madonna del Passo nel gennaio del 2011. Diversi lavori sono stati rappresentati oltre che ad Avezzano, in diverse piazze d’Abruzzo ottenendo sempre ampio consenso. Ricordiamo il premio Nazionale “Serafino Aquilano” vinto nel 2014. Come noto l’Associazione opera anche all’interno della struttura carceraria di San Nicola con laboratori teatrali con detenuti, educatori e polizia penitenziaria, coinvolgendo altre associazioni di volontariato come l’Unitalsi. Quest’anno l’appuntamento con il pubblico marsicano, in prima assoluta, è il 5maggio alle 21 e il 6 maggio alle 17 presso il Teatro dei Marsi di Avezzano con “Chi nen è pàzze nen ce je volème”. Che cos’è la normalità? È un mucchio di pazzi fuori dal manicomio

In questa frase si possono riassumere le vicende di questa commedia. La storia racconta di un immaginario manicomio per artisti dove accadono le cose più impensabili tra “Ospiti”, “Visitatori” e “Personale sanitario” al punto da non capire più chi è “Pazzo” e chi è “Normale”. Diverse situazioni si intrecciano tra di loro fino al punto da far pensare agli spettatori che non esiste soluzione, ma grazie alla “genialità” di un pazzo, tutto si dipana portando la commedia ad un lieto fine.

In scena gli attori: Stefania Antidormi, Giulia Antonini, Nice Appugliese, Sergio Berardi, Roberta Biagiotti,

Edda Comegna, Raffaele Donatelli, Lillina Franchi, Piero Iannuzzi, Fabio Leone, Fabrizio Lustri, Danilo Mandato,

Maurizio Pelliccione, Gina Pendenza, Massimo Petrini, Gisella Venditti, Orlando Viscogliosi. Tecnici: Gianni De Amicis, Enrico Graziani, Valerio Iacobucci. Pubbliche relazioni: Silvio Di Loreto e Teresa Maceroni. Disegno:

Antonio Del Rosso. Coreografie: Carmelina Del Fosco. Musiche: Giuliano Graziani in collaborazione con Jazz On Avezzano. Maestro di coro: Massimiliano De Foglio. Regia: Raffaele Donatelli. Prevendita biglietti: Merceria Gransasso via Vittorio Veneto 92 Az tel 0863 413350- 3387211156, Acciderba via Don Minzoni 25 Az tel 3478233426,

Tabaccheria Rosati via Garibaldi angolo via Bagnoli Az tel 0863 411956.