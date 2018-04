Un altro avezzanese ai campionati italiani 2018 AINBB di natural bodybuilder. Soddisfazione per il team ENTS

Avezzano. Il bodybuilder avezzanese Ivan Fedele si è posizionato al secondo posto (categoria “Men’s Physique) nella gara di qualificazione al campionato italiano 2018 AINBB che si è tenuta lo scorso 22 aprile all’Hotel Gio di Perugia. Fedele, facente parte del Team E.N.T.S. (Evolution Natural Training System), andrà, quindi, a giocarsi le sue carte nella prestigiosa competizione nazionale che richiama atleti da ogni angolo d’Italia. Per il bodybuilder marsicano, che svolge l’attività di preparatore atletico presso la palestra “No Limits” di Avezzano, di proprietà del dott. Stefano Piccirillo, assieme Germano Di Cesare – altro membro del Team ENTS già qualificato per il campionato Italiano 2018 essendo detentore del titolo di campione Italiano Assoluto AINBB Rimini Wellness 2017 – l’ennesimo riconoscimento che si aggiunge ad un palmares di tutto rispetto. Come conferma il loro agente sportivo – il Dott. Nello Simonelli dello Studio Legale Simonelli – l’obiettivo è cercare la vittoria.