Primo maggio nella Marsica, il segretario generale della Cgil Abruzzo Sandro Del Fattore Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Iniziativa di Cgil e Spi della provincia dell’Aquila, alle 10.30 in piazza Umberto I, con il segretario generale della Cgil Abruzzo, Sandro Del Fattore, che interverrà sul tema “Lavoro, sicurezza e zone interne”. Sempre domani sarà attivo lo spazio bambini curato da Spi e Auser. Giulianova – Tradizionale corteo del Primo Maggio organizzato da Cgil Cisl Uil, con raduno in via Matteotti alle 9.30. Concluderà l’iniziativa un intervento di Nino Baseotto, segretario nazionale della Cgil. Pescara – Flash mob della Camera del lavoro provinciale contro le morti bianche e gli infortuni sul lavoro. Appuntamento alle ore 12 al Municipio di Pescara.