Centenario de “La Grande Guerra”, la Pro loco presenta in Comune ad Avezzano il calendario delle manifestazioni

Avezzano. Mercoledì 2 maggio, alle 12, nella sala consiliare del Comune di Avezzano, si terrà la conferenza stampa per la presentazione del calendario delle manifestazioni per il Centenario de “La Grande Guerra”. Gli eventi, che andranno avanti da maggio fino a novembre, sono organizzati dalla Pro loco di Avezzano, presieduta da Edoardo Federico Tudico, in collaborazione con il Comune di Avezzano. Partner nell’organizzazione sono il Consiglio regionale d’Abruzzo, l’Archeoclub Marsica, l’Avis (sezione di Avezzano) e la sezione Unuci locale. Alla conferenza sarà presente il sindaco Gabriele De Angelis.