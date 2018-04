Celano. Uomo trovato morto a Celano, giallo sulle cause del decesso. Disposta l’autopsia. Il corpo senza vita di un uomo di origine marocchina è stato trovato stamane in un’abitazione di Celano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che non hanno riscontrato segni di violenza sul cadavere. A Celano è arrivato anche il magistrato di turno che ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.