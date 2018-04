Rinnovo del direttivo Fisar di Avezzano, eletta Angela Palombo alla delegazione provinciale

La FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori) della Delegazione di L’Aquila Sede Avezzano ha eletto alla quasi unanimità come nuovo Delegato Provinciale Angela Palombo, storica sommelier della delegazione abruzzese.

Ad affiancarla in questa nuova esperienza sono stati eletti Mario Flammini (vice delegato), Carmine Cipollone (segretario), Abramo Bonaldi (tesoriere), Germano Febo (Responsabile dei Servizi) e, nella qualità di consiglieri, Daniele Berardini, Alessandra Palluzzi, Ludovica Caudai e Aurelia Della Rocca. Mentre come componenti dell’organo di controllo sono stati nominati Miriam Fioravanti, Mario Napoleoni e Raffaele Franzese. Immediato il messaggio del neo delegato: “A nome di tutto il nuovo Consiglio voglio rivolgere un particolare ringraziamento al delegato uscente Marcello Carrabino e ai suoi consiglieri per aver saputo creare e portare avanti il progetto Fisar in questi ultimi anni. Il nostro obiettivo primario è quello di far crescere il movimento, cercando di far avvicinare, anche per la sola passione, più persone al fantastico mondo del vino. Il nuovo direttivo è formato da persone conosciute e valide e sono sicura che grazie al loro aiuto, nonché a quello di tutti gli altri associati, la Fisar L’Aquila diventerà sempre più importante e presente sul nostro amato territorio. Nei prossimi giorni renderemo pubbliche tutte le iniziative che ci accompagneranno nella stagione estiva, nonché quelle che saranno propedeutiche all’organizzazione di un nuovo corso per aspiranti Sommelier ”. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare i consiglieri Daniele Berardini o Germano Febo ai seguenti recapiti telefonici 346.5420958 – 3388908674 o tramite e-mail all’indirizzo aquila@fisar.com