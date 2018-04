Tagliacozzo, Cultura in movimento: oggi la conferenza in Fiera sul “turismo culturale”

Avezzano. Si svolgerà oggi pomeriggio, alle ore 16, la conferenza sulle tematiche culturali della città di Tagliacozzo all’interno della V edizione della Fiera Campionaria di Avezzano. Uno spazio per discutere su quelli che sono gli appuntamenti culturali piu importanti nella città e soprattutto per riflettere sull’importanza della cultura anche dal punto di vista economico per il nostro territorio. Ai microfoni, il sindaco Vincenzo Giovagnorio, accompagnato dall’assessore alla cultura Chiara Nanni e l’assessore alle politiche sociali Manuela Marletta. Il professor Franco Salvatori, dell’Università di TorVergata, racconterà ai presenti alcuni dettagli della nota battaglia di Tagliacozzo, di qui quest’anno ricorre il 750simo anniversario. L’incontro sarà moderato da Raffaele Castiglione Morelli.