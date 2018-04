Screening dei nei a Pescina, in duecento all’ambulatorio medico per i controlli gratuiti

Pescina. Duecento persone hanno usufruito, in maniera completamente gratuita, di uno screening dei nei in ambulatorio mobile grazie ad una lodevole iniziativa posta in essere da Eau Thermale Avène – rappresentato da Marco Scandola, Direttore Scientifico Avène e da Pierluigi Leonetti, informatore tecnico scientifico Avène Abruzzo-Molise – con la collaborazione del Comune di Pescina e dei dermatologi di AIDA. “Sotto Controllo!” è un progetto finalizzato a prevenire i tumori cutanei e a sensibilizzare alla corretta fotoesposizione. Sabato 28 aprile a Pescina, per tutta la giornata, i dottori Piccolo Domenico – coordinatore del progetto – Rosati Venulda, Marianna Breda e Nino Favoriti, hanno controllato la pelle di circa duecento pazienti.

L’evento, nato sotto l’egida di AIDA, ha trovato in Luigi Soricone, assessore allo Sport e alle Politiche Sociali del Comune di Pescina, la piena condivisione per offrire un servizio importante alla comunità locale, per lo più in maniera totalmente gratuita. “L’amministrazione comunale ci tiene a ringraziare tutte le persone che hanno collaborato per l’eccellente riuscita della giornata sulla prevenzione – ha esordito Soricone – credo fortemente nella prevenzione perché solo con essa possono essere evitate determinate patologie. L’amministrazione comunale di Pescina è davvero felice di aver dato alla nostra comunità un’importante opportunità. Ringrazio di cuore – ha concluso l’Assessore – il dottor Domenico Piccolo perché è solo grazie al suo lavoro che tutto questo è stato possibile”.