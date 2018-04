Sicurezza sul lavoro, a Scurcola si fa il punto con esperti del settore e si inaugura una targa per le morti bianche

Scurcola Marsicana. Sicurezza sul lavoro, l’amministrazione comunale fa il punto sulle ultime normative. E’ previsto per domenica alle 16 l’incontro voluto dagli amministratori di Scurcola nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per la sicurezza sul lavoro. All’appuntamento, che si terrà nella sala consiliare del municipio, parteciperanno Ettore Di Biase, amministratore di Lo studio srl, Massimo Lombardo, coordinatore regionale osservatorio nazionale amianto, Rosa Mei, medico del lavoro e Silverio Spurio, sociologo. Al termine della conferenza verrà inaugurata la targa commemorativa in onore delle vittime del lavoto donata dal concittadino Enzo Fausto Colucci.