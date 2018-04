Strada pericolante da mesi, viabilità a rischio. Proteste dei residenti a Marano dei Marsi

Magliano de’ Marsi. La strada è pericolante da mesi e la viabilità a rischio. E’ quanto accade a Marano dove le proteste dei residenti, dopo diverso tempo di attesa senza nessun cambiamento, cominciano a farsi sentire. La popolazione ci ha contattato inviando le foto della situazione della strada non distante dalla frazione del Comune di Magliano de’ Marsi.

“Sono mesi che la strada si trova in queste condizioni”, affermano i residenti, “sono state messe delle transenne e poi non si è visto più nessuno. Vorremmo sapere se possiamo stare tranquilli sulla viabilità e soprattutto che cosa si sta facendo per risolvere il problema e con quale iter. Capiamo che senza fondi noni fa nulla, ma sarebbe opportuno almeno l’intervento dei dipendenti del Comune per sistemare questa situazione di degrado che non è certo decorosa per il Comune e per la frazione”.