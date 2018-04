Ottica D’Amore – Andy Wolf: un matrimonio in esclusiva per la provincia de L’Aquila. Il brand sbarca ad Avezzano

Avezzano. Andy Wolf, tra i leader mondiali in campo di ottica hand-made, sbarca ad Avezzano. Grazie alla lungimiranza e alla passione dell’Ottica D’Amore, da sempre punto di riferimento in loco per gli amanti di uno degli accessori più ricercati e di tendenza della moda giovanile, il brand austriaco getta nel capoluogo marsicano le basi per una collaborazione esclusiva nell’intera provincia de L’Aquila. Colpo, questo, che consente a Cinzia D’Amore, Azzurra Fracassi, Mauro Fracassi e Valerio De Rosa (proprietari dell’attività) di allinearsi egregiamente ai parametri richiesti dalla moda internazionale ma, anche e soprattutto, di ritagliarsi una fetta di pubblico considerevole in un territorio vasto come quello della provincia aquilana.

Ieri, sabato 28 aprile, proprio all’interno dello store avezzanese è stata presentata la nuova linea 2018 denominata “Soul” che, grazie alle sue linee in perfetto equilibrio tra vintage e moderno, ha impressionato i numerosi clienti e curiosi che hanno partecipato all’evento. A provare i nuovi occhiali erano presenti giovani e ragazzi di tutte le età, ma anche tanti adulti, incuriositi da uno stile facilmente apprezzabile per via di un design sobrio, elegante e facilmente adattabile a ogni esigenza e gusto. Requisiti che fanno di Andy Wolf uno dei brand più apprezzati e amati in Europa.

“La nostra idea, la nostra volontà, è quella di garantire ai nostri clienti una qualità sempre più elevata e al passo coi tempi – affermano i proprietari di Ottica D’Amore – ma non solo, anche dar loro la possibilità di vivere esperienze che in una città di provincia possono sembrare inusuali. Ecco perché, anche grazie ad altre due attività commerciali avezzanesi (Marynda e Mammaròssa) abbiamo deciso di promuovere questo evento. Dalla sinergia e dalla passione comune possono nascere sempre belle attività”

Ottica D’Amore vi aspetta ad Avezzano, via Corradini 135.