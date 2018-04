Lo spettacolo marsicano Romacomera fa il pieno di applausi nella Capitale. Soddisfazione per la riuscita del progetto

Canistro. Grande successo nella Capitale per la prima dello spettacolo teatrale “Romacomera” scritto e prodotto dall’Associazione culturale CameraScura di Canistro Superiore. La piece nata da un’idea dell’attore Leandro Lodini, è stata curata dal maestro Tony Di Pietro, noto regista rovetano. Tutti bravissimi i protagonisti, lungamente applauditi dal pubblico: Leandro Lodini, Edoardo Mentil, Vincenzo Lancia, Raffaello Di Domenico, Fabrizio Lucidi. Tecnico audio e luci: Matteo Rai. Protagonista dello spettacolo anche la brava ballerina Mariapia Giordani del balletto dell’Opera di Roma e già allieva dell’insegnante Roberta De Michele. I costumi di scena sono stati realizzati da Rossana Sambucini. Alla piece, hanno contribuito anche i piccoli alunni della 4 e della 5 della scuola primaria di Canistro. La voce fuori campo invece è del presentatore avezzanese Luca Di Nicola. “Lo spettacolo racconta uno spaccato della ‘Caput Mundi’ -dichiarano i componenti dell’Associazione culturale CameraScura- dalla fondazione ai giorni nostri, passando per Pio IX, Garibaldi e Trilussa, ma senza dimenticare alcune tra le più celebri canzoni dedicate nei secoli alla città eterna”. Congratulazioni al ricco cast e agli organizzatori dello spettacolo teatrale che presto sarà replicato in altre città.