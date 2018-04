Al via la quinta edizione della fiera campionaria Magia del Fare, convegni e spettacoli fino a martedì

Avezzano. Taglio del nastro tra gli applausi per la quinta edizione della fiera campionaria. Ieri mattina in tanti si sono dati appuntamento nel centro fieristico del nucleo industriale per l’inaugurazione dell’esposizione. A tagliare il nastro il primo cittadino, Gabriele De Angelis, il vice sindaco Lino Cipolloni, gli assessori Felicia Mazzocchi, Leonardo Casciere e Rocco Di Micco, il consigliere regionale Emilio Iampieri, il consigliere provinciale Gianluca Alfonsi e i responsabili della cooperativa L’Orizzonte, Massimo De Luca ed Enza Di Nino, organizzatori della fiera. Luca Di Nicola ha dato il benvenuto ai presenti e dopo la benedizione del parroco ha accolto gli ospiti per un giro tra i 125 stand della fiera. L’esposizione, sempre ricca grazie alla presenza di tante aziende provenienti non solo dalla Marsica ma dall’intero Abruzzo, è stata divisa tra i due padiglioni e l’area esterna dove hanno trovato spazio gli stand più grandi. Grande attenzione è stata riservata al progetto #FreeZone che si è aggiudicato il bando del dipartimento per le pari opportunità e della presidenza del consiglio dei ministri “Per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul”.

L’iniziativa, che coinvolgerà 11 scuole della provincia dell’Aquila e avrà come testimonial l’attore Lino Guanciale, è stata illustrata dai vincitori: la casa delle donne nella Marsica BeFree, Peperonitto, Sicurform, I Girasoli e La Diosa Onlus associazione sulmonese composta da professioniste in ambito giuridico, psicologico, sociale, sanitario ed economico. In tanti hanno visitato l’area dedicata a Tagliacozzo dove era presente anche il primo cittadino, Vincenzo Giovagnorio, che ha accolto il collega De Angelis e gli organizzatori per mostrargli, attraverso degli scatti curati da Mary Louisa Benigno, Raffaele Castiglione Morelli, Marco Maiolini e Maicol Venturini, alcuni scorci della città. Nutrita la presenza anche nello spazio curato dalla clinica L’Immacolata di Celano dove il personale ha illustrato i servizi all’avanguardia promossi nella struttura sanitaria. Tra una passeggiata tra i padiglioni e uno spuntino con i prodotti tipici locali presenti nell’area food la fiera ha continuato ad accogliere visitatori per tutta la giornata. Nel pomeriggio ha destato interesse il convegno dedicato all’Industria 4.0 organizzato dal gruppo Sicurform, e presentato da Sergio Natalia, sulle nuove figure professionali da inserire nel mondo del lavoro. Nell’area gestita dal Conapi L’Aquila, che ha messo a disposizione di aziende del posto 8 stand gratuitamente, c’è stata l’esibizione di un gruppo di atlete della Pinguino nuoto e del tenore Lorenzo Martelli. La fiera, che ha ottenuto il patrocinio anche della Camera di Commercio dell’Aquila, Confartigianato, Confesercenti, Cna, Confagricoltura e Conapi L’Aquila, resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 fino al primo maggio.