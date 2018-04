LFoundry, cresce la preoccupazione per l’organizzazione del lavoro. Fim-Cisl: che fine ha fatto Smic?

Avezzano. C’è preoccupazione nell’azienda più grande del territorio per la situazione che si è venuta a creare a causa del crollo delle commesse. La Fim aveva già argomentato sugli alti carichi di lavoro che si stanno registrando all’interno di LFoundry-Smic, dopo l’annuncio dell’abbassamento dei volumi produttivi e la collocazione del 50% dei dipendenti in ferie forzate, oltre alla riduzione unilaterale delle pause intermedie alle 12 ore. Così, come del resto, la Fim ha fatto nel corso della riunione del 23 aprile, quella sull’organizzazione del lavoro, ovvero, sul cosiddetto 2+3 (possibile accordo a breve scadenza), relativamente ad un’altra azione unilaterale dell’azienda che, appunto, senza discuterne con il sindacato, ha deciso di far girare il turno 6+3 (da 8 ore) al Laboratorio.

Insomma, qualche situazione anomala sta girando in fabbrica: si sopprime il turno sperimentale 6+3 in produzione, facendolo apparire non “appetibile” per i lavoratori; ferie forzate per il 50% dei turnisti e 100% degli indiretti a causa della poca richiesta di produzione da parte del mono-cliente On-Semiconductor, con ricadute indubbie sui dipendenti che non hanno un residuo ferie adeguato per portare a casa le 173 ore contrattualmente retribuite; alti carichi di lavoro in produzione e “schiene spezzate” ai lavoratori interinali, come dire: massimo risultato con il minimo sforzo; riattivazione in fretta e furia di macchinari fermati per lo Slow Down.

Necessità imminente, riconosciuta anche dall’azienda, di fare un passaggio al Mise, dove, è giusto che si ricordi, c’è un “tavolo aperto” meno di 2 anni fa che, attende risposte, oggi, più che mai importanti per il futuro dello stabilimento. Poi, chi più ne ha, più ne metta ma, onestamente, la situazione è molto ingarbugliata e, la Fim, non vorrebbe che, mentre qualcuno sedesse al tavolo delle trattative per non dare nell’occhio, qualcun altro “gioca” con le Università, sotto – sotto, qualcun altro, s’è fatto scappare (volontariamente) la Smic e, risottomettendo,

come in altre situazioni, un management, assolutamente confusionario, stia giocando un altro tiro mancino, per scaricare qualche centinaio di indiretti sulla Società Civile. Sbagliare, come si sa, è umano ma, un’altra favola targata Marsica Innovation, per prendere credibilità e soldi pubblici (anche se da restituire !) e passarla in meno di

2 minuti di notaio alla LFoundry, stavolta non la si potrà raccontare. Per concludere, la Fim a tutti i livelli, è seriamente preoccupata per il futuro imminente e, senza indugi, come sempre, vorrebbe curare le ferite in tempo:

a buon intenditor”.