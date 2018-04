Nasce a Luco dei Marsi il Tavolo verde, il sindaco De Rosa: l’agricoltura in primo piano

Luco dei Marsi. Si è svolta nel pomeriggio di venerdì la cerimonia d’insediamento del “Tavolo verde” a Luco dei Marsi. L’organismo permanente, promosso e istituito su istanza della sindaca Marivera De Rosa e di Giorgio Giovannone, vicesindaco e assessore all’agricoltura, è composto dal sindaco, dall’assessore regionale di riferimento, dal presidente del Consorzio di Bonifica, dai rappresentanti delle associazioni di categoria, dai presidenti delle cooperative agricole, da una componente proveniente dal mondo della formazione del settore – istituti superiori e università – da una rappresentanza dei giovani agricoltori e delle aziende produttrici e di trasformazione/conservazione dei prodotti agricoli. Al centro del “Tavolo verde”, le problematiche del settore agricolo, al fine di definire obiettivi, proposte e soluzioni attraverso tutte le iniziative più utili e la sinergia con enti, istituzioni, scuola, associazioni e privati.

Alla cerimonia hanno partecipato quasi tutte le componenti; assente, per impegni precedentemente assunti, la Regione. Alla presenza delle diverse componenti, la sindaca De Rosa ha illustrato gli elementi centrali all’origine dell’istituzione dell’organismo. “Questo tavolo tecnico permanente nasce per sostenere, valorizzare e promuovere l’agricoltura e i settori connessi”, ha spiegato infatti la Sindaca, “Incluso quello turistico, che è strettamente dipendente dalla cura per l’ambiente. I lavori riguarderanno tutti i temi cruciali per operatori, imprenditori ed enti, a partire dalle infrastrutture primarie, rete viaria e irrigua, all’individuazione delle misure a sostegno dei giovani nell’agricoltura, all’accesso agli strumenti per gli investimenti, alle strategie in grado di sostenere l’espansione dell’export nei mercati nazionali ed esteri, attraverso la rete degli organismi deputati, alla costituzione di collaborazioni mirate a creare e a specializzare le competenze, attraverso l’incontro tra scuola e mondo del lavoro, fino alla definizione di tutte le iniziative utili alla valorizzazione delle produzioni locali e delle tipicità, e alla promozione dell’immagine del territorio. Questo sarà un tavolo di confronto e di lavoro sinergico, delle cui istanze il Comune si farà portavoce. Non abbiamo controparti all’interno, ma componenti che concorrono nel definire strategie, obiettivi e possibili soluzioni”. L’assessore Giorgio Giovannone ha relazionato sui punti principali che saranno oggetto dei lavori, i quali procederanno per aree tematiche e si avvarranno dei contributi di tecnici ed esperti del settore. Nel corso dell’incontro si è sviluppato un ampio dibattito su alcuni temi centrali del tavolo verde.

Sono componenti del tavolo tecnico: Dino Pepe/Delegato, Marivera De Rosa, Giorgio Giovannone, Gino Di Berardino, Stefano Fabrizi, Franco Fina (Delegato Cia), Angelo Giommo (Delegato Coldiretti), Vincenzo Rosati, Massimo Isopo, Sergio Di Pasquale, Giovanni Paris, Loreto Bianchi, Umberto Buschi, Felice Candeloro, Franco Paris, Vincenzo Viscogliosi, Emanuele Panella, Gennaro Angelucci, Paolo Corradini, Adele Crescenzi, Giulia Ciaffone , Giuseppe Patrizi, Luigi Sabatini.