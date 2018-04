L’Università a lezione nel reparto di Cardiologia dell’ospedale di Tagliacozzo, accordo Asl-Ateneo

Tagliacozzo. L’Università a lezione nel reparto di Cardiologia dell’ospedale di Tagliacozzo. E’ quanto prevede un accordo per aggregare la scuola di specializzazione di cardiologia della facoltà di Medicina dell’Università dell’Aquila con la Cardiologia di Tagliacozzo. E’ stato infatti siglato ieri alla presenza del direttore generale della Asl Rinaldo Tordera in un incontro con il personale medico all’Umberto I di Tagliacozzo. Si tratta di una formala di collaborazione che prevede l’affiancamento all’equipe di cardiologia del dottor Leonello Guarracini di un gruppo di dieci giovani medici che faranno il tirocinio in un reparto d’eccellenza e all’avanguardia nazionale nel settore.

La scuola di specializzazione farà sì che i medici possano restare un domani nelle strutture sanitarie del territorio. Il protocollo prevede che l’arrivo degli specializzandi non influirà sul nucleo di lavoro della cardiologia riabilitativa, reparto che rimarrà inalterato. Il progetto, i cui termini sono enunciati in una delibera regionale, è stato presentato ieri mattina alla presenza del consigliere regionale Lorenzo Berardinetti, del sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, del direttore sanitario della Asl Teresa Colizza e del primario del reparto Guarracini. “L’ottimo lavoro svolto in questi anni dal dottor Guarracini e dal suo staff”, ha spiegato il sindaco, “ha permesso di raggiungere livelli di qualità altissimi riconosciuti dal ministero della Sanità. Questo accordo è un ulteriore riconoscimento al lavoro svolto. Non a caso a Tagliacozzo si tiene ogni due anni uno dei più importanti congressi nazionali di cardiologia, “Le battaglie cardiologiche”, con ospiti provenienti da tutto il mondo. Quest’anno l’appuntamento è per i giorni 8 e 9 giugno. Guarracini andrà in pensione nel 2019 e già si pensa al futuro di questo patrimonio scientifico ospedaliero di sanità pubblica. Per il medico marsicano, fondatore della prima cardiologia riabilitativa della Regione e di reparto preso come modello anche in altre regioni, si pensa già un ruolo di direttore scientifico.