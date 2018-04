Cyberbullismo day a Carsoli con “Adolescenza digitale” giornata di incontri con studenti, genitori e docenti

Carsoli. Sabato 5 maggio 2018 sarà una giornata dedicata al problema del cyberbullismo, dei rischi che comporta la rete web e di tanti altri aspetti correlati a questo grande problema sociale. “Adolescenza digitale” è il tema sul quale si svolgeranno gli incontri della giornata che coinvolgeranno gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo Statale di Carsoli durante la sessione mattutina, per poi riaprire i lavori nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.30 con incontri aperti a genitori, docenti e a chiunque voglia ascoltare ed approfondire. Relatore d’eccezione sarà il prof. Giammaria de Paulis, ordinario nella facoltà di Scienze delle Comunicazioni presso l’Università degli studi di Teramo, in un contesto di approfondimento, dibattito e centralità delle problematiche. Questo il Contest del cyberbullismo day: “L’uso di internet richiede una maggiore attenzione all’ascolto e alla partecipazione dei ragazzi che non devono essere solo “consumatori” di media ma, a seguito di attività di formazione/informazione, dovranno essere in grado di utilizzarli in modo consapevole e responsabile, acquisendo gli strumenti per comprendere tanto le potenzialità quanto le insidie degli stessi.”

L’appuntamento è per le 9.30 presso la Aula Magna dell’Istituto Omnicomprensivo Statale di Carsoli, in loc. Recocce, con i saluti del Dirigente Scolastico prof.ssa Licia Ippoliti, dei Sindaci e delle autorità presenti, le introduzioni di rito, la presentazione del format e quindi un ampio spazio al relatore ufficiale il Prof. de Paulis, con una pausa ricreativa intermedia. Poi si riprenderà alle 16.00 con un incontro aperto a tutti, genitori, associazioni, docenti e cittadini nel quale è prevista una breve fase introduttiva con interventi dell’Assessore alle politiche sociali del Comune di Carsoli Rosa de Luca, (Bullismo e socialità) del Sindaco Velia Nazzarro (Le istituzioni nella lotta contro il bullismo), e approfondimento sul tema: “Sfaroni di classe e maschi alfa, i genitori veri mandanti di un bullismo dilagante” a cura di Daniele Imperiale (Consigliere Regionale ODG Abruzzo). Poi spazio al relatore ufficiale il prof. Giammaria de Paulis che adeguerà la tematica al contesto dei più maturi, con spazio all’approfondimento e al dibattito ragionato. Il termine lavori è previsto per le ore 18.30.

L’iniziativa di questo evento è stata promossa e proposta dalla Dott.ssa Agnese Galeone in sinergia con l’Istituto Omnicomprensivo Statale di Carsoli ed ha avuto il supporto organizzativo del gruppo QuotidianiLive con la redazione di ConfineLive e con il patrocinio dei Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte.