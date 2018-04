Moto rubate nella notte a padre e figlio, ladri ripresi dalle telecamere. Ricercate due persone

Avezzano. Due moto sono state rubate durante le ore notturne in un casale nella zona di via Massa d’Albe. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza e ora gli agenti del commissariato di Avezzano sono sulle loro tracce. Il furto ha interessato due moto da cross, una di proprietà dell’allevatore Danilo Di Muzio, l’altra del figlio 14enne. Secondo la ricostruzione e da quanto emerso dalle riprese video, i malviventi si sono intrufolati nel giardino e hanno sollevato le motociclette scavalcando la recinzione.

Poi sono state caricate su un furgoncino. Alla fine i ladri si sono allontanati indisturbati. Non sanno però di essere stati filmati dal circuito di sorveglianza e per tale motivo potrebbero essere rintracciati nel giro di poche ore. Non è la prima volta che la zona viene presa di mira dai ladri. Lo stesso casale fu visitato qualche anno fa dai malviventi ma le forze dell’ordine, in collaborazione con il proprietario, riuscirono a trovare i colpevoli e la refurtiva fu ritrovata. In questa occasione i