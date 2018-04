Crisi Comune, a poche ore dal consiglio non c’è una maggioranza. Ultimo incontro febbrile in mattinata

Avezzano. Ancora fumata nera per la nuova giunta di Avezzano. Gli incontri di queste ore non hanno portato a una soluzione e ognuno sembra fermo sulle sue posizioni. L’ultimo summit è previsto per le 10 in Comune, e mezzogiorno ci sarà il consiglio comunale. Per il momento, però, il gruppo degli insoddisfatti, Alessandro Pierleoni, Donato Aratari, Maria Antonietta Dominici, Vincenzo Ridolfi. ancora senza assessori in giunta, resta fermo sulle sue posizioni. D’altro canto il sindaco Gabriele De Angelis sembra non voler mollare posizioni per varare la nuova giunta. Quindi la situazione diventa difficile. Il primo cittadino potrebbe essere costretto a presentare le dimissioni schiacciato da una situazione che sembra non voler digerire. I civici, però, non vogliono rinunciare alla rappresentanza che numericamente gli spetta.

Al centro della questione sembra ci siano le posizioni di tre assessori. Il sindaco sarebbe orientato a far fuori Crescenzo Presutti sostenuto da partecipazione popolare con Alberto Lamorgese e ora anche Francesco Paciotti che però non vogliono cedere su un posto in giunta che gli spetta di diritto. Gli atri due assessori in bilico e senza rappresentanza numerica in consiglio sarebbero quelli di Chiara Colucci e Felicia Mazzocchi. Ma in questo caso è il sindaco che a quanto pare non vorrebbe mollate. Quindi la trattativa si è arenata. Nelle prossime ore si conoscerà quale decisione è stata presa.