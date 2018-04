Straordinario risultato e grande partecipazione ai festeggiamenti in onore di Maria di Pietraquaria

Avezzano. Grande partecipazione ai festeggiamenti in onore di Maria di Pietraquaria. Raffaello Di Domenico, in qualità di presidente 2018 del comitato feste patronali Maria SS. di Pietraquaria, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’eccezionale risultato ottenuto negli eventi civili in onore della Patrona di Avezzano Maria Ss. di Pietraquaria. Non si era mai visto un afflusso di persone tanto ampio presso il Santuario, in occasione del focaraccio della sera del 26 aprile. Poco dopo l’accensione del fuoco, il piazzale era stracolmo di gente e le vivande offerte dal Comitato feste e dalla Confraternita sono state consumate dai presenti in breve tempo. La fiaccolata della Via Crucis del Salviano è stata poi un’apoteosi di applausi e consensi. La ditta “Fuoco di Stelle” durante la stessa accensione è stata raggiunta dai sopraggiunti con parole di apprezzamento e meraviglia. In tanti hanno affermato “non abbiamo mai visto nulla di simile lungo la Via Crucis” e le foto da me scattate ed allegate a questo comunicato parlano chiaro. Vedere gente contenta nella salita presso il piazzale con il binocolo, ci ha rivelato di aver fatto scoprire agli avezzanesi scorci nuovi della montagna cittadina, durante la Festa in onore della Vergine protettrice.

La scelta di utilizzare dischi in cera si è rivelata vincente: scarso inquinamento, basso rischio incendio, minor spesa economica e creazione di ambientazioni suggestive e coinvolgenti. Anche la salita al Memorial delle vittime del Terremoto è stata illuminata con nostra grande soddisfazione. Voglio ringraziare il Rettore del santuario, Padre Orante, che con ponderatezza ed equilibrio in questi mesi ha dispensato a tutti noi consigli e pillole di saggezza, facendoci superare con serenità momenti di difficoltà. Un grazie al Priore della Confraternita Giuseppe di Giovambattista, ai Confratelli e membri del Comitato feste Pasquale Orlandi, Vincenzo Guglielmi. Grazie al secondo gruppo questuante per la raccolta fondi, composto da Mario Mancini, Giovanni Scipioni, Andrea Tempesta, Biagio Maceroni, Domenico Ciminelli. La Vergine di Pietraquaria è protettrice di Avezzano 365 l’anno, non solo il 27 aprile. Nei prossimi mesi eccezionali ed inediti eventi dedicati alla riscoperta della storia, dei costumi, della cultura e delle tradizioni avezzanesi nonché eventi artistici legati a tematiche cristiane, avranno luogo a Pietraquaria. Attendiamo tutta la città al Santuario.