E’ morto l’ex pugile Ernesto Fiorletta, padre del campione di boxe Ivan. Negli anni ’60 fu peso superwelter

Avezzano. La città piange la scomparsa di Ernesto Fiorletta, ex pugile e padre del campione di boxe Ivan. Tutti nel mondo dello sport ricordano Fiorletta per le sue doti umane e sportive.

Negli anni ’60 fu un peso superwelter ma dopo aver concluso la carriera pugilistica continuò il suo sogno trasmettendo al figlio i valori di uno sport bellissimo come il pugilato.

Fu proprio lui a spingere Ivan Fiorletta a combattere e lui gli è stato sempre vicino nei momenti più difficili della sua carriera.

Fu ripagato però dai successi pugilistici del figlio, prima come boxer e poi come allenatore. Ora Ivan ha una sua scuola e continua a trasmettere alle nuove generazioni i valori lasciati dal padre Ernesto. I funerali si svolgeranno domani, sabato, alle 11 nella Chiesa della Madonna Del Passo ad Avezzano.