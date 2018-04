500 baby rugbisti da tutto il centro Italia rendono omaggio a Matteo Fracassi nel memorial a lui intitolato

Oltre 500 baby rugbysti provenienti da tutto Abruzzo, Marche e Lazio si sono riuniti ieri ad Avezzano per onorare Matteo Fracassi, rugbysta giallonero scomparso prematuramente qualche anno fa. ” E’ un memorial che sta acquistando sempre più prestigio in ambito nazionale – ha detto il presidente dell’Avezzano Rugby, Alessandro Seritti – tre anni fa, dalla prima edizione, non avremmo mai pensato di poter raggiungere un successo del genere; sarà sempre un onore – ha precisato Seritti – poter organizzare tale evento in memoria di un rugbista che rimarrà per sempre parte della nostra famiglia.