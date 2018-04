Annullato lo spettacolo Uno Nessuno Centomila con Enrico Lo Verso in programma per domani a Tagliacozzo

Tagliacozzo. Lo spettacolo “Uno Nessuno Centomila” con Enrico Lo Verso e per la regia di Alessandra Pizzi, annunciato per sabato 28 aprile alle 21 al Teatro Talia di Tagliacozzo non si terrà, in quanto non è mai stato sottoscritto un contratto tra l’Abruzzo Circuito Spettacolo e la Ergo Sum Produzioni che produce lo spettacolo. L’ACS ha provveduto a promuovere e a divulgare l’informazione relativa alla realizzazione dello spettacolo, in anticipo di molto mesi, vendendo i biglietti dello stesso e inserendolo nel cartellone della stagione di prosa del teatro di Tagliacozzo. A nulla è valsa la sollecitazione della produzione a sottoscrivere un contratto, se non a far produrre da parte dell’ACS una bozza di contratto, mai sottoscritta, riportanti condizioni del tutto incongruenti con la proposta avanzata dalla produzione. La Ergo Sum Produzioni Srl e gli artisti si dissociano dall’accaduto.