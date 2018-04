Nuovo incidente al passaggio a livello, sbarra colpisce auto in transito

Tagliacozzo. A poche settimane dalla tragedia che ha visto la scomparsa di un anziano della città investito dal treno, il passaggio a livello urbano torna purtroppo a essere scenario di un nuovo incidente. Nel primo pomeriggio, mentre il passaggio era in funzione per chiudersi, con regolare semaforo rosso e avviso fonico, un’auto proveniente da una strada interna ha provato ad attraversare il passaggio, ma proprio in quel momento è stata colpita dalla sbarra che si stava poggiando a terra.

Tragedia sfiorata, fortunatamente. A subire i danni solo la parte posteriore della macchina, un’Audi A1, grigio scuro. Sul posto, sono accorsi dopo poco i carabinieri del luogo per regolare il traffico e valutare le dinamiche dell’incidente. Stando alle prime dichiarazioni del conducente, sembra che provenendo dalla via interna a destra del passaggio a livello, l’uomo non si sia accorto del semaforo rosso e abbia cercato di passare, come se nulla fosse. Sono ora in corso le indagini delle forze dell’ordine per valutare le responsabilità. (r.c.m.)