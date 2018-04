Bustine di veleno per topi sul Salviano, parla l’assessore Presutti: eseguita bonifica dell’area

Avezzano. A seguito delle numerose segnalazioni riguardanti la presenza di bustine di veleno per topi sul sentiero del Salviano, l’assessore all’ambiente Crescenzo Presutti ha provveduto a far eseguire una bonifica nell’area in cui sono state ritrovate le esche avvelenate. Proteste e indignazione da parte della popolazione avezzanese, preoccupata della situazione di pericolo a causa della minaccia alla salute di bambini, uomini e animali. “I carabinieri forestali coordinati dal comandante Stefano Cucchiarelli, con il nucleo cinofilo”, ha dichiarato l’assessore Presutti, “hanno ispezionato tutto il sentiero dalle castagne ai ripetitori, i pratoni e i vari luoghi di frequenza e non sono state rinvenute esche. Si presume”, conclude, “che le esche trovate in prossimità dei ripetitori siano state posizionate per “evitare” che i ratti danneggiassero fili elettrici”.