Ad Avezzano e Pescina visite gratuite dei nei in occasione delle giornate per la prevenzione dei tumori cutanei

Avezzano. La visita gratuita dei nei è al centro delle due iniziative che si terranno il 28 aprile in piazza Mazzarino a Pescina e il 29 aprile in piazza Risorgimento ad Avezzano, in occasione delle giornate dedicate alla prevenzione dei tumori cutanei. Il doppio evento, patrocinato dai Comuni di Avezzano e Pescina, è stato organizzato dall’associazione italiana dermatologi ambulatoriali (Aida) in collaborazione con Eau Thermale Avène. Un’iniziativa importante per tenere sotto controllo la pelle. Le visite verranno effettuate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.