A Capistrello il primo Enduro Semiurbano, un tour nel centro rovetano e circuito di mini quad per i più piccoli

Capistrello. Grande attesa a Capistrello per il primo “Enduro Semiurbano”. L’evento, organizzato dal Motoclub Endurkap-Racing di Capistrello, è in programma domenica 29 aprile, dalle 8 alle 16. Il ritrovo, per quanti vorranno partecipare, è in piazza Municipio. Qui, dalle 8 alle 10, si potranno effettuare le iscrizioni in vista della partenza fissata per le 10.30. L’iniziativa è nata tra appassionati di moto da enduro che vogliono promuovere, riscoprire e far conoscere vecchi sentieri e vicoli di Capistrello.

Un’occasione di incontro e socializzazione che valorizza il piccolo centro rovetano da piazza Municipio all’Emissario di Claudio, attraversando i sentieri che costeggiano il fiume Liri fino a raggiungere, tra i vicoli di via Coste e via Mazzini, la panoramica Piazza della Rocca e da lì Piazza Lusi. Tra gli obiettivi primari di tale evento c’è quello di trarre vantaggio dalla disciplina enduro come strumento di educazione, integrazione sociale, sviluppo e conoscenza del territorio. Per tutta la durata della manifestazione sarà allestito in piazza Municipio un circuito di mini quad per bambini.

Per info e prenotazioni: Federico Scatena (presidente) 3357974421, Cesidio Palleschi (vice presidente) 3388384722 e Andrea Di Marco (segretario) 3475835973.