Scolaresche da fuori regione in visita nella Marsica per ammirare Alba Fucens e l’Emissario Claudio

Avezzano. Viaggio d’istruzione nella Marsica per un gruppo di studenti dell’Istituto Tecnico Agrario “Cecchi” di Pesaro impegnati in un campo scuola. Ieri studenti e docenti hanno visitato alcuni dei principali luoghi di interesse archeologico del nostro territorio: il sito di Alba Fucens nella mattinata, l’Incile e l’Emissario Claudio nel pomeriggio. Ad accompagnare il gruppo, composto da 60 studenti e 5 docenti, alla scoperta delle bellezze della Marsica è stata l’Associazione Ambeco’ che si è avvalsa della collaborazione degli Amici dell’Emissario per la visita guidata nel territorio del comune di Capistrello.

Qui la scolaresca, lungo il percorso che da Piazza Centrale conduce allo sbocco dell’Emissario, dove le acque del Fucino si gettano nel fiume Liri, ha potuto ripercorrere la storia e i luoghi del prosciugamento del Lago, ammirare il percorso della ferrovia elicoidale nel tratto tra Capistrello e Pescocanale, nonché la vecchia centrale idroelettrica costruita da Alessandro Torlonia a fine ‘800. Gli studenti dell’Istituto agrario di Pesaro hanno mostrato, inoltre, notevole interesse per l’aspetto naturalistico del luogo. Anche per domani è prevista la visita di una nuova scolaresca. (Fdm)