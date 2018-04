Crisi in Comune: De Angelis accetta il dialogo per uscire dall’impasse, ma la giunta 3.0 ancora non c’è

Avezzano. Le ore scorrono inesorabili e il consiglio comunale di sabato è oramai alle porte. Il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis ha accettato il dialogo con il gruppo dei civici, i quattro consiglieri rimasti senza rappresentanze in giunta, e si dice pronto a stilare un terzo esecutivo, tenendo conto dei numeri in consiglio comunale. La nuova giunta 3.0, però, nonostante manchino poche ore al nuovo consiglio, quello di sabato, ancora non c’è.

Nella serata di oggi ci sarà quindi la svolta. Se domani mattina non ci sarà un nuovo esecutivo cittadino, allora le cose potrebbero mettersi male. Di questo De Angelis è consapevole e sembra sia convinto di trovare la soluzione a momenti. In un incontro in comune il gruppo degli insoddisfatti, Alessandro Pierleoni, Donato Aratari, Maria Antonietta Dominici, Vincenzo Ridolfi.

Attualmente la giunta conta due assessori ai tre consiglieri Udc, uno alla Lega a fronte di un solo consigliere, un assessore, Crescenzo Presutti, che rappresenta il gruppo di Partecipazione popolare con un consigliere, Alberto Lamorgese, e l’assessore Angela Salvatore, sostenuta dal gruppo di Forza Avezzano che conta un seggio, quello di Giancarlo Cipollone. Gli atri due assessori non avrebbero una rappresentanza diretta in consiglio, cioè Chiara Colucci e Felicia Mazzocchi. Per ora il colloquio rimane aperto e nelle prossime ore dovrebbero esserci ancora degli incontri, presumibilmente quelli risolutivi, ma tutto resta ancora da chiarire e la ritrovata maggioranza ancora non c’è.