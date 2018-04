Messe al santuario di Pietraquaria e festival dei cori parrocchiali, così Avezzano festeggia la patrona

Avezzano. Una giornata di festa attende gli avezzanesi che, dopo la notte dei focaracci, si ritroveranno ancora per onorare la Madonna di Pietraquaria. Il presidente del Comitato feste patronali 2018, Raffaello Di Domenico, ha curato nei dettagli il programma degli eventi in onore della patrona di Avezzano. Alle 7.10 partirà un bus dal parcheggio Scav adiacente alla cattedrale. La prima tappa sarà alle 7. 15 in via Roma angolo via Corradini, 7. 20 chiesa San Giovanni, 7.40 via Napoli nei pressi della casa Cantoniera. L’arrivo nel santuario è previsto alle 7.50. Al termine della messa i cittadini verranno riaccompagnati ad Avezzano. Alle 8.30 è prevista la messa in cattedrale mentre al santuario di Pietraquaria le messe inizieranno alle 6 e ci saranno ogni ora fino alle 11 e poi alle 17 e alle 18. La messa delle 8 sarà celebrata dal padre provinciale Nicola Galasso dell’ordine dei frati minori cappuccini dell’Abruzzo.

Alle 9 partirà la processione dalla cattedrale e alle 10 si incontrerà con l’altra processione in via Napoli. Il corteo religioso attraverserà via Roma, via Monte Velino, piazza Matteotti, via Garibaldi, via XX Settembre, piazza della Repubblica, via Marconi, fino a giungere in cattedrale, dove il vescovo Pietro Santoro alle 12 presiederà la celebrazione dell’eucaristia. Nel pomeriggio si terrà poi la prima edizione del festival dei cori parrocchiali al teatro dei Marsi. A partire dalle 18.30 ci sarà un’altra messa in cattedrale e contemporaneamente si esibiranno circa 200 componenti dei cori che animano tradizionalmente le celebrazioni eucaristiche nelle chiese della città. L’evento, nato da un’idea del sindaco Gabriele De Angelis, è organizzato dal Comune di Avezzano in collaborazione con la diocesi dei Marsi, a guida del vescovo monsignor Santoro, e coordinato da don Francesco Tallarico, direttore del servizio per la liturgia e il culto divino della diocesi. Alle 21 ci sarà il concerto del coro degli Alpini diretto da don Simplicio Ciaccia al castello Orsoni e alle 21:45 proiezione del film documentario “La Rempatriata”, regia di Angelo De Bernardinis. Alle 23.30, al termine del film, ci saranno i fuochi pirotecnici da Pietraquaria, ammirabili in tutta la città.