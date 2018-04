Un fiore sull’asfalto disastrato dalle buche, la singolare protesta per chiedere la riparazione della strada

Tagliacozzo. Come dirlo con un fiore. E’ stato piantato in una delle numerose buche di via delle Macchie a Tagliacozzo, vicino al bivio per La Contea. La strada è disastrata e pericolosissima. Il problema delle buche non perdona neanche via Delle Macchie. L’intera Marsica è dissestata da crateri che questo inverno si sono aperti sulle principali vie di tutto il territorio e in alcune zone dell’Abruzzo è stato addirittura vietato il transito con le moto, piuttosto che riparare le buche.

Le economie dei comune non sono floride e alla fine ci rimettono gli automobilisti e gli utenti. In questo caso la protesta è avvenuta con un fiore. Qualcuno ha piantato un fiorellino all’interno di una delle tante buche di una strada frequentata anche da ciclisti e pedoni. Un simbolo per chiedere, probabilmente, la riparazione della strada.