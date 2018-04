Restyling del Comune di Cerchio, lavori in corso in municipio e nella piazza antistante in vista delle feste

Cerchio. Sono in corso nel Comune di Cerchio i lavori di restyling dello stabile. Gli interventi di manutenzione dell’ex palazzo degli Agostiniani scalzi sono in fase di ultimazione. I lavori hanno riguardato la messa in sicurezza di tutta la struttura e la sistemazione degli interni. L’importo complessivo dell’appalto era di oltre 650mila euro, compresi oneri della sicurezza ed oneri per la progettazione definitiva, esecutiva. L’edificio di piazza Sandro Pertini è stato messo in sicurezza dal rischio sismico dal momento che era uno stabile datato e non più sicuro per ospitare degli uffici. Inoltre l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianfranco Tedeschi, ha inoltre fatto ristrutturare anche gli interni per renderli più accoglienti.

Gli interventi sono iniziati più di un anno e mezzo fa e gli uffici comunali sono stati trasferiti negli spazi dell’asilo. Il consigliere Cristian Continenza si è occupato delle relazioni con il pubblico. Nelle prossime settimane il cantiere sarà chiuso e si procederà al trasferimento degli uffici negli spazi rinnovati. A breve, inoltre, verrà sistemata anche la piazza antistante il Comune per poter onorare le festività di San Giovanni e Paolo.