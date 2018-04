Le fiaccole dei podisti avezzanesi sfilano tra le strade della città in onore della Madonna di Pietraquaria

Avezzano. Sono arrivati in piazza Risorgimento accolti dalle campane a festa tra i flash dei presenti e l’emozione. I podisti di Fd Athletics academy, Briganti d’Abruzzo, Usa sporting club, Noi pochi intimi, Runners Avezzano e Gs Avezzano ieri hanno acceso simbolicamente la città in onore della patrona. Dal santuario di Pietraquaria sono partiti intorno alle 19 e sono arrivati fino in città facendo una sosta in tutte le parrocchie. A guidare la carovana l’assessore allo Sport, Angela Salvatore, che ha acceso simbolicamente il falò di piazza Risorgimento organizzato dal parroco don Claide Berardi e da 102 commercianti messi insieme dalla Confcommercio.

Dopo l’accensione del focaraccio c’è stato un momento di preghiera e poi tutti sono ripartiti alla volta delle altre parrocchie non senza farsi scattare una foto ricordo da custodire per tutto l’anno.