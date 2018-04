Inizia la lunga notte dei ‘focaracci’, la città si illumina in onore della Signora di Pietraquaria (Gallery)

Avezzano. Inizia la lunga notte dei ‘focaracci’, la tradizione si rinnova tra il sacro ed il profano mentre la città di Avezzano torna ad illuminarsi a festa in onore della sua santa protettrice, la Madonna di Pietraquaria. In diversi quartieri della città, così come davanti ad alcune chiese, all’imbrunire i residenti si sono ritrovati intorno ai falò ed hanno acceso i fuochi. Qualche problema tecnico di accensione per il focaraccio di piazza Risorgimento, allestito dai commercianti del centro proprio davanti alla Cattedrale.

Fiaccole accese anche sul Salviano, lungo il percorso che dal centro cittadino porta al Santuario dedicato alla Vergine. Per il secondo anno consecutivo gli atleti della Fd Athletics academy, Briganti d’Abruzzo, Usa sporting club, Noi pochi intimi, Runners Avezzano e Gs Avezzano illumineranno tutto il sentiero fino alla chiesa della Madonna di Pietraquaria. Preghiere, canti e balli animeranno questa lunga notte nei tanti rioni avezzanesi: da San Francesco, alla Pinguino nuoto, dal campo da rubgy, a Largo Angizia, e davanti alle parrocchie: di San Rocco, della Madonna del Passo e dello Spirito Santo.