Meteo Marsica 27 aprile – 3 maggio : possibilità di temporali pomeridiani.

Giornate calde ed assolate su tutto il territorio Marsicano, che più di Primavera, ha avuto il sapore quasi estivo. E per farla breve, nei prossimi giorni, l’anticiclone avrà un indebolimento su gran parte d’Italia e questo farà si che il tempo tornerà ad essere più instabile, specie nelle ore pomeridiane con la possibilità di temporali. Intanto domani Venerdì 27 Aprile, le condizioni saranno buone al mattino, mentre della nuvolosità da sud, si presenterà dal primo pomeriggio, con la possibilità di qualche rovescio a carattere temporalesco. Da sud i venti, temperature senza variazioni di rilievo. Sabato, discreto al mattino, ma temporali in vista nelle ore successive. Temperature senza variazioni di rilievo, venti da sud est, temperature in lieve calo. Domenica, poco nuvoloso al mattino, o tutt’al più variabile. Nel pomeriggio saranno possibili dei fenomeni sul Carseolano, quindi Marsica e settori del Parco Nazionale. Venti da sud ovest, deboli. Qualche pioggia anche nel corso del pomeriggio di Lunedì, mentre il giorno successivo di Martedì 1 Maggio, tempo discreto al mattino, ma nuvolosità in aumento con dei fenomeni ad iniziare dai settori occidentali su buona parte del territorio. Venti da ovest-sud ovest. Le giornate di Mercoledì e Giovedì, appaiono al momento piuttosto perturbate, specie Giovedì, per via di una depressione afro mediterranea, che intensificherà lo scirocco su tutta la penisola apportando delle piogge estese e moderate su tutta la Marsica.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS