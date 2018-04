Weekend goloso a Tagliacozzo, tutti in piazza per celebrare il re dei dolci

Tagliacozzo. Un weekend all’insegna della golosità per celebrare il dolce in assoluto più amato da tutti. Da sabato 28 aprile a martedì 1° maggio, il cioccolato sarà protagonista nella città d’arte marsicana, in piazza Duca degli Abruzzi, per l’imperdibile festa ad esso dedicata. Il dolce prelibato per eccellenza sarà protagonista in tutte le sue sfumature, reinterpretato dai maestri cioccolatieri in diverse forme e gusti per accontentare tutti i golosi. Oltre ai molteplici stand saranno presenti laboratori tematici e intrattenimento per grandi e piccini.