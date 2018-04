L’avezzanese Monica Croce sale sul gradino più alto del campionato italiano wellness di Perugia

Avezzano. Dopo un primo posto al mondiale over 35 dell’anno scorso al Rimini Wellness e il terzo posto al campionato internazionale italiano, l’atleta avezzanese Monica Croce per il quarto anno consecutivo guadagna il primo posto al campionato italiano fitness over 40, quest’anno tenutosi a Perugia.

L’atleta avezzanese, che nella vita è anche personal trainer, educatore alimentare e tecnico della riabilitazione, coadiuvata dal suo compagno Stefano Di Micco atleta di body building, con questo ottimo piazzamento si è guadagnata la possibilità di accedere alla Europe Cup, gara internazionale che si terrà nel Rimini Wellness di quest’anno. @francescoproia