E’ giunto al termine il corso sull’utilizzo del cronotachigrafo, grande soddisfazione dei partecipanti

Avezzano. Si è concluso con grande soddisfazione dei partecipanti il nuovo corso sul corretto utilizzo del cronotachigrafo, dedicato al settore dell’autotrasporto, organizzato da Confartigianato Imprese Avezzano. Il corso è finalizzato a supportare le imprese del settore nel merito della corresponsabilità del datore di lavoro ed anche a fornire validi e utili strumenti per migliorare e ottimizzare la gestione dell’impresa. I soggetti ai quali si suggerisce la partecipazione, infatti, non sono solo gli autisti, ma anche i Titolari/Amministratori per le microimprese, e per le aziende più grandi, il responsabile della logistica, dell’organizzazione dei servizi e della contrattualistica, per i riflessi applicativi delle normative e degli argomenti trattati in aula. Per info e contatti: 0863.413713 – 0863.26282 – info.confartigianatoavezzano@gmail.com