Donna trovata morta in casa a Carsoli, riscontrati segni di violenza sul corpo. Fermato il compagno

Carsoli. Un donna di nazionalità romena di 46 anni è stata trovata cadavere all’interno di una abitazione situata nella parte storica del paese. Violeta Blindescu si trovava in casa in una situazione di degrado. A lanciare l’allarme è stato il compagno, anche lui d’origine romena, che è stato fermato per essere ascoltato e poi rilasciato in attesa degli accertamenti sul corpo della donna. Sulla 44enne sarebbero stati riscontrati evidenti segni di violenze e percosse, ma le sue condizioni fisiche erano pessime. Presentava anche denutrizione. Nell’appartamento sono giunti i soccorsi del 118 (Croce Rossa di Carsoli) e i carabinieri dopo l’allarme lanciato dall’uomo.

Sul posto è arrivato il pubblico ministero, Maurizio Maria Cerrato che insieme ai carabinieri ha messo in atto gli accertamenti e atteso il medico legale che ha eseguito una ricognizione cadaverica. Al momento non si esclude nessuna pista compresa quella dell’omicidio e l’arrivo del magistrato porta a pensare che la dinamica dei fatti potrebbe essere proprio quella. Seguiranno aggiornamenti.