Bustine di veleno per topi disseminate sul sentiero del Salviano, pericolo per animali e persone

Avezzano. Pericolo sul sentiero dei ripetitori, nell’area del Salviano. Sono infatti state trovate delle bustine di veleno per topi, dannoso per esseri umani, bambini e animali domestici, ma anche per tutti gli altri animali.

La scoperta è stata fatta ieri quando numerosi avezzanesi hanno frequentato la zona per una passeggiata. Numerose le proteste e le richieste di intervento, ma anche l’indignazione della popolazione.

Diverse le segnalazioni arrivate in redazione di persone preoccupate per la situazione di pericolo dovuto alla presenza del veleno. “Ci sono molte persone che vanno lì in compagnia del proprio cane”, spiega un cittadino, “e queste bustine potrebbero essere pericolosissime. Alcune buste di veleno le ho rimosse ma potrebbero essercene altre”.