Scurcola Marsicana. Si presentano da un’anziana fingendosi forze dell’Ordine e le chiedono soldi per i nipoti, truffa sventata a Scurcola Marsicana. Ennesimo tentativo di raggiro a danno di una donna di Scurcola. Come da copione i malintenzionati si sono presentati a casa dell’anziana fingendo di appartenere alle forze dell’Ordine e, con un raggiro, hanno spiegato che dei nipoti erano stati arrestati per un incidente stradale e avevano bisogno di soldi. L’anziana non ci è cascata e la truffa non è andata in porto. “Si invita pertanto la popolazione a prestare la massima cautela”, hanno spiegato dall’amministrazione comunale, “e a riferire immediatamente ai carabinieri o alla polizia contatti telefonici sospetti”.