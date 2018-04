La città si accende con i focaracci, 102 commercianti danno vita al falò di piazza Risorgimento

Avezzano. Fervono i preparativi per la notte dei focaracci ad Avezzano. Dall’imbrunire la città si illuminerà con tanti falò accesi nei rioni e nelle parrocchie in onore della Madonna di Pietraquaria. Con le fiaccole in mano gli atleti della Fd Athletics academy, Briganti d’Abruzzo, Usa sporting club, Noi pochi intimi, Runners Avezzano e Gs Avezzano per il secondo anno consecutivo illumineranno il percorso verso il santuario dedicato alla protettrice della città partendo alle 18.55 da Pietraquaria e arrivando varie parrocchie dalla città. Contemporaneamente nel rione di San Francesco, nella parrocchia di San Rocco e della Madonna del Passo, a Caruscino, allo Spirito Santo, alla Pinguino nuoto e in tanti altri rioni della città verranno accesi i grandi falò in onore della patrona. In piazza Risorgimento ci sarà il focaraccio dei commercianti, promosso da Confcommercio e sostenuto da decine di negozianti.

“Abbiamo voluto sviluppare in piazza Risorgimento, insieme a don Claide parroco della cattedrale, un evento simbolico per “riaccendere” la nostra città ripartendo dalle tradizioni, mostrare la nostra identità e magari chissà attirare visitatori anche da fuori Avezzano”, hanno spiegato dall’associazione di categoria, “la rivalorizzazione dei centri città passa anche attraverso il recupero di iniziative che hanno radici profonde nell’identità delle città stesse e dei cittadini: per Avezzano la ricorrenza della Madonna di Pietracquaria e la festa dei Focaracci sono, di sicuro, un punto da cui poter ripartire richiamando principi religiosi e laici uniti insieme fra loro; questo è stato ció che ha mosso 112 attività economiche della città per dare il proprio appoggio e contributo all’iniziativa”.

