In migliaia alla fiera di Pietraquaria, strade di Avezzano invase da tante famiglie e visitatori

Avezzano. La fiera di Pietraquaria conquista avezzanesi e marsicani. In tantissimi da questa mattina hanno invaso le strade di Avezzano per il tradizionale appuntamento che dà il via ufficialmente ai festeggiamenti in onore della santa patrona Madonna di Pietraquaria. La fiera si è sviluppata lungo le strade del centro dove sono stati sistemati 130 standisti con un attento piano di sicurezza vagliato dalla polizia locale. Le strade sono state off limits alle auto già dalle prime ore del mattino e fino a sera. Il piano, che il comandante della polizia locale Luca Montanari ha messo a punto, ha previsto anche la presenza di barriere in cemento per delimitare i varchi d’accesso all’appuntamento fieristico. Tutto questo, però, ha garantito sicurezza e tranquillità all’evento che come sempre ha richiamato migliaia di visitatori.