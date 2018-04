Cinquant’anni di sacerdozio per don Bruno Innocenzi, veterano della Diocesi e parroco di Tagliacozzo

Avezzano. Si è svolta questa mattina alle ore 11.00 presso la Chiesa di San Giovanni in piazza Castello ad Avezzano, la celebrazione liturgica in occasione del 50° anniversario di sacerdozio di Don Bruno Innocenzi, attualmente parroco in Tagliacozzo. Una occasione particolarmente sentita per il traguardo di un sacerdote al quale è riconosciuta la saggezza, la fermezza ed il sapere essere guida spirituale di tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di poterlo vivere nei vari percorsi di fede cristiana. Alla liturgia hanno partecipato il Sindaco di Ovindoli Simone Angelosante, il Sindaco di Carsoli Velia Nazzarro, nonchè altri prelati della curia di Avezzano, amici e fedeli, e presente con il cuore Vincenzo Giovagnorio sindaco di Tagliacozzo impegnato questa mattina nelle celebrazioni del 25 Aprile. Tutti insieme hanno voluto ringraziare il Signore insieme a lui, protagonista indiscusso di una opera portata a compimento con grande energia e tenacia. Nelle parrocchie in cui è passato, i ricordi di vita sono inedelebili, iniziando da Ovindoli, realtà in cui don Bruno ha profuso il suo impegno pastorale fino al trasferimento presso la Parrocchia di Santa Vittoria in Carsoli nel 1985 anno in cui subentrò all’uscente don Antonio Santucci (nel contempo nominato Vescovo della Diocesi di Trivento). Rimase poi a Carsoli fino al 2000, per poi approdare nella realtà di Tagliacozzo dove tuttora prosegue con intensità la sua attività di parroco e di guida spirituale.

Don Bruno è stato ed è tuttora il punto di riferimento dei tanti amici che in ogni dove hanno avuto modo di frequentarlo. Dotato di una cultura teologica rilevante, oggi rappresenta a pieno titolo l’esempio di come si possa guardare indietro con la consapevolezza di aver saputo fare del bene. Interprete della socialità, e del realismo di vita, improntato alla concretezza e con poco spazio per le ovvietà di rito, ha il carisma di saper comunicare indistintamente con tutte le generazioni, apportando in ogni circostanza il sostegno ed il suo prezioso consiglio di vita. @danieleimperiale