Festa di Pietraquaria, prove tecniche per la fiaccolata illuminano il percorso. Ecco il programma completo

Avezzano. Prove tecniche della fiaccolata per i festeggiamenti civili in onore di Maria santissima di Pietraquaria. Sono state eseguite in vista dell’attesa festa della città di Avezzano e hanno già illuminato la strada dando un assaggio della caratteristica manifestazione. Il presidente del Comitato feste patronali 2018, Raffaello Di Domenico, ha reso noto il programma degli eventi civili in onore della Patrona di Avezzano.

Domani, giovedì 26 aprile, alle 20:45 ci sarà l’accensione del Focaraccio nel piazzale del Santuario di Pietraquaria con la partecipazione del coro folkloristico “Padre Francesco Lolli” di Magliano dei Marsi. Alle 21 ci sarà l’accensione della fiaccolata lungo la Via Crucis del monte Salviano.

Venerdì 27 aprile ci sarà la partenza alle 7:10 dalla cattedrale presso il parcheggio Scav, 7:15 via Roma angolo via Corradini, 7, 20 chiesa San Giovanni, 7,40 via Napoli presso casa Cantoniera. Arrivo in Santuario previsto alle 7.50. La spoletta riporterà i cittadini ad Avezzano al termine della Santa Messa. Alle 21 ci sarà il Concerto del Coro degli Alpini diretto da Don Simplicio Ciaccia e alle 21:45 proiezione del film documentario “La Rempatriata”, Regia di Angelo De Bernardinis. Alle 23.30, al termine del film, ci saranno i fuochi pirotecnici da Pietraquaria, ammirabili in tutta la città. Dato l’inasprimento normativo determinato dalla Circolare del Ministero degli Interni del 7/6/2017 “Safety Security”, questo Comitato ha incaricato per Fiaccolata della Via Crucis, la pirotecnica “Fuoco di Stelle” di Anna Polidoro, che curerà oltre agli spari dedicati alla Vergine di Pietraquaria, anche la Fiaccolata della Via Crucis- Dal 2018 invece che con privati cittadini, privi dei necessari requisiti amministrativi e fiscali, questo Comitato si rapporta con una Partita Iva specifica nell’utilizzo di fiamme ed esplosivi, in regola con i corsi antincendio e regolarmente iscritta nell’apposito albo presso la Questura dell’Aquila.

Da quest’anno la fiaccolata della Via Crucis sarà illuminata da candele di cera a forma di dischi, poco inquinanti e a basso rischio incendio, invece delle ampolle del passato che contenevano nafta ed olio bruciato, avviate con benzina, più pericolose ed inquinanti, nell’area Naturale del salviano, protetta dalla Regione Abruzzo. “Abbiamo deciso poi di svolgere la proiezione del film al castello Orsini”, ha affermato Di Domenico, “invece del consueto concerto in piazza a seguito del Concerto di cori delle parrocchie organizzato il 27 aprile dal Comune di Avezzano presso il Teatro dei Marsi”.