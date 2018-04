All’Aia dei Musei la mostra “Tracce preziose dalla città perduta” e la presentazione di “I love Abruzzo – il gioiello”

Avezzano. “Tracce preziose dalla città perduta” è il tema della mostra di Giuliano Montaldi che verrà inaugurata domani alle 17 all’Aia dei Musei. Il maestro orafo che da oltre 30 anni studia la storia e l’archeologia regionale per trovare elementi utili alla creazione delle sue opere ha voluto organizzare questa esposizione per far conoscere alcuni oggetti della tradizione orafa e decorativa abruzzese oggi quasi del tutto scomparsi. Al vernissage parteciperanno Emanuela Ceccaroni, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia dell’Abruzzo, Carmine Malandra archeologo specializzato nel Medioevo e l’onorevole Stefania Pezzopane.

Nell’occasione il maestro orafo presenterà anche la sua ultima creazione: “I love Abruzzo, il gioiello”, un bracciale e una collana che si compongono con i simboli della regione verde d’Europa da lui realizzati. La mostra rimarrà aperta fino al 6 maggio dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, lunedì chiuso.