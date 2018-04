Lavoratori e pendolari Tua insieme a difesa dei servizi di trasporto e contro i continui disservizi

Avezzano. Lavoratori e pendolari Tua si riuniscono in città. E’ fissata per sabato alle 17, nella sala conferenze della Residenza dei Marsi, l’assemblea pubblica che vedrà protagonisti insieme i dipendente dell’azienda di trasporto pubblico regionale e studenti e lavoratori che ogni giorno usufruiscono dei mezzi di trasporto. Sarà un modo per confrontarsi e per aprire un dialogo con la dirigenza al fine di offrire un servizio migliore che tenga conto delle esigenze di tutta la popolazione. Lavoratori e pendolari insieme a difesa dei servizi di trasporto.